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بوتين يتعهد بضمان إحلال السلام فى منطقة دونباس

07:12 م الأربعاء 20 أبريل 2022
بوتين يتعهد بضمان إحلال السلام فى منطقة دونباس

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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موسكو - (د ب أ)

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضمان إحلال السلام واستئناف الحياة الطبيعية في منطقة دونباس.

وأشار بوتين اليوم الأربعاء في تصريحات نقلتها قناة "آر تي عربية"، خلال اجتماع إلى أن حياة سكان شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول كانت مختلفة تماما عما كان في دونباس، مضيفا: "لكن المأساة في دونباس وخصوصا جمهورية لوهانسك الشعبية هي التي أجبرت روسيا على بدء هذه العملية العسكرية".

وجدد الرئيس الروسي التأكيد على أن هدف العملية العسكرية التي أطلقها موسكو في 24 فبراير الماضي يكمن في "مساعدة مواطنينا في دونباس"، مضيفا: "سنتصرف تدريجيا وسنحقق وضعا سيضمن تطبيع الحياة تدريجيا هناك وتغييرها نحو الأفضل كما حصل في حياتهم في سيفاستوبول".

وأعرب بوتين عن قناعته بـ"إحلال السلام في دونباس بفضل روسيا"، قائلا: "هذا ما سيحدث".

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