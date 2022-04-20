اشتباكات محدودة بين شرطة الاحتلال والمستوطنين المشاركين في مسيرة الأعلام (فيديو)

وكالات

اندلعت مواجهات محدودة بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ويهود متطرفون حاولوا تنظيم مسيرة الأعلام، عشية اليوم الأخير لعيد الفصح اليهودي، الذي ينتهي غدًا الخميس، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.

ومنعت الشرطة الإسرائيلية، وصول المسيرة إلى باب العامود في مدينة القدس الشرقية المحتلة، خوفًا من إشعال حربًا جديدة بين الفصائل الفلسطينية التي أعلنت حالة الاستنفار وقوات الاحتلال.

وشارك في المسيرةعضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، متحديًا قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، منعه من الوصول إلى باب العامود بالقدس الشرقية، بناء على توصية من وزير الأمن الداخلي ورئيس جهاز الاستخبارات (شاباك) والمفوض العام للشرطة.

#فيديو.. مواجهات بين شرطة الاحتلال والمستوطنين المشاركين في مسيرة الأعلام؛ بعد منعهم من الوصول إلى منطقة باب العمود في القدس المحتلّة. pic.twitter.com/M0S0TwyrUs — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 20, 2022