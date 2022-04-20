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شرطة سلوفاكيا تعتقل وزير الداخلية السابق

04:16 م الأربعاء 20 أبريل 2022
شرطة سلوفاكيا تعتقل وزير الداخلية السابق

سلوفاكيا

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براتيسلافا- (د ب أ):

اعتقلت السلطات السلوفاكية اليوم الأربعاء روبرت كاليناك وزير الداخلية السابق الذي تولى المنصب لفترة طويلة، طبقا لما ذكره متحدث باسم الشرطة لوكالة أنباء "تاسر" السلوفاكية.

وأضاف المتحدث أنه تم إطلاق إجراءات جنائية ضد كاليناك ورئيس الوزراء السابق، روبرت فيتسو، بدون الكشف عن تفاصيل.

وذكرت تقارير إعلامية أن الاتهامات مرتبطة بالجريمة المنظمة.

وقالت الشرطة إنها لم تكشف عن المزيد من التفاصيل حتى لا تعرض التحقيقات الجارية للخطر.

وفيتسو هو مؤسس وزعيم أكبر حزب معارض وهو الحزب الاشتراكي الديمقراطي السلوفاكي.

واتهم مرارا التحالف الشعبوي المحافظ المكون من أربعة أحزاب باستخدام الشرطة والهيئة القضائية للاضطهاد السياسي لممثلي الحكومة بقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي السابق.

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سلوفاكيا اعتقال وزير سابق روبرت كاليناك

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