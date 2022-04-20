استمرار ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بسبب كورونا في أنحاء العالم

عواصم عالمية- (أ ش أ):

واصلت دول العالم، اليوم الأربعاء، تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا.

وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة، ففي نيوزيلندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 ألفا و292 إصابة جديدة إلى جانب 12 حالة وفاة؛ لترتفع حصيلة حالات الإصابة المؤكدة بالمرض حتى الآن إلى 850 ألفا و747 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات 582 حالة.

وفي النمسا، سجلت وزارة الصحة 7 آلاف و571 حالة إصابة جديدة و31 حالة وفاة، وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 4 ملايين و72 ألفا و410 حالات، وتبلغ حصيلة الوفيات 16 ألفا و470 حالة.

وفي الصين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2761 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 191 ألفا و112 حالة والوفيات إلى 4655 حالة.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 2083 إصابة جديدة و17 حالة وفاة.

وذكر المركز أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى مليون و768 ألفا و45 حالة، ويبلغ عدد الوفيات حتى الآن 19 ألفا و790 حالة، بحسب صحيفة "ذا سلوفاك سبكتاتور".

وفي تايوان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2481 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 40 ألفا و186 حالة والوفيات إلى 856 حالة.

وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1527 إصابة إلى جانب 31 وفاة جديدة؛ لتصل بذلك أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بولندا إلى 5 ملايين و987 ألفا و341 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 115 ألفا و869 حالة.

وفي المكسيك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1438 حالة إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و729 ألفا و270 حالة، كما تم تسجيل 24 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 323 ألفا و973 حالة.

وفي المجر، سجلت وزارة الصحة 1407 إصابات جديدة و29 حالة وفاة؛ لتصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بالمرض حتى الآن إلى مليون و885 ألفا و458 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 45 ألفا و971 حالة.

وفي ليتوانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1037 إصابة جديدة و7 حالات وفاة، وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و51 ألفا و249 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 9 آلاف و33 حالة.

وفي لاتفيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 985 حالة إصابة جديدة و8 وفيات، وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 814 ألفا و400 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 5 آلاف و724 حالة.

وفي بلغاريا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 669 حالة إصابة جديدة بكوفيد في آخر 24 ساعة، و6 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و147 ألفا و811 حالة، والوفيات إلى 36 ألفا و816 حالة.

وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 232 حالة إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و653 ألفا و692 إصابة، وصفر وفيات؛ ليظل إجمالي عدد حالات الوفاة عند 16 ألفا و794 وفاة.

وفي استونيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 208 إصابات جديدة وحالة وفاة، وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 568 ألفا و543 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات ألفين و526 حالة.

وفي مولدوفا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 516 ألفا و699 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و487 حالة.

وفي باكستان، سجلت وزارة الصحة 75 حالة إصابة جديدة و4 حالات وفاة؛ ليصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و527 ألفا و486 حالة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و368 حالة.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بكوفيد في آخر 24 ساعة، وصفر وفيات؛ ما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 469 ألفا و450 حالة، والوفيات إلى 2177 حالة.

وفي أوزبكستان، تم الإعلان عن رصد 36 حالة إصابة جديدة؛ ما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 238 ألفا و357 حالة، والوفيات إلى 1637 حالة.

وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 136 ألفا و117 حالة والوفيات إلى 3056 حالة.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 422 ألفا و799 حالة والوفيات إلى 8622 حالة.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و305 آلاف و417 حالة إصابة، كما تم تسجيل 8 حالات تعافي في آخر 24 ساعة؛ ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و290 ألفا و409 حالات، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.