الولايات المتحدة وأستراليا واليابان قلقة بشأن اتفاق تعاون أمني بين الصين وجزر سليمان

واشنطن- (أ ش أ):

أعربت الولايات المتحدة وأستراليا واليابان ونيوزيلندا عن مخاوفها بشأن إطار أمني مقترح بين جزر سليمان والصين، وتوقعاتها بمخاطره الجسيمة على منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

وأفاد البيت الأبيض، في بيان صحفي نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بأن كورت كامبل منسق منطقتي الهند والمحيط الهادئ في مجلس الأمن القومي، ودانييل كريتنبرينك مساعد وزير الخارجية لشرق آسيا والمحيط الهادئ، وعددًا من الأشخاص من مسؤولي البنتاجون مثلوا الجانب الأمريكي خلال اجتماع في جزيرة هاواي مع مسؤولين رفيعي المستوى من أستراليا واليابان ونيوزيلندا لإجراء مشاورات حول "التطورات في جزر المحيط الهادئ".

وفي اجتماع هاواي، جدد المسؤولون الالتزام الدائم والمشترك للدول الأربع تجاه جزر المحيط الهادئ.

وعقدت الولايات المتحدة، بحسب البيان، العزم على تكثيف مشاركتها في المنطقة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين من الأمن البحري والتنمية الاقتصادية إلى أزمة المناخ ومكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، قد أعلن في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء أن الصين وجزر سليمان وقعتا مؤخرًا اتفاقية إطارية بشأن التعاون الأمني.