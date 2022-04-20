Masrawy logo white

إعلان

إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في إسبانيا

01:18 م الأربعاء 20 أبريل 2022
إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في إسبانيا

إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مدريد- (د ب ا):

بعد نحو عامين، لم يعد من الإلزامي ارتداء الكمامات في إسبانيا ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وابتداء من اليوم الأربعاء، أصبح ارتداء الكمامات إلزاميا فقط في وسائل النقل العامة بالاضافة إلى دور رعاية كبار السن ومنشآت الرعاية الصحية.

مع ذلك، ناشد الخبراء المواطنين الاستمرار في الحذر وارتداء الكمامات طواعية في الأماكن المغلقة سيئة التهوية ومناطق المشاة المزدحمة.

وقد قرر مجلس الوزراء إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات أمس الثلاثاء. وأكدت وزيرة الصحة الاسبانية كارولينا دارياس بعد اجتماع أنه من الواضح أن الخطر الذي يمثله فيروس كورونا " تضاءل". ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع معدل التطعيم في إسبانيا، التي كانت من الدول الأكثر تضررا من الجائحة في ربيع 2020.

ويشار إلى أن نحو 85% من تعداد سكان إسبانيا حصلوا على جرعات اللقاح ضد الفيروس.

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات إسبانيا مدريد مكافحة فيروس كورونا الرعاية الصحية كورونا

الخبر التالى:

بريطانيا: القتال يشتد في دونباس وروسيا تحاول اختراق الدفاعات الأوكرانية
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. نصائح وتحذير| الطقس: أجواء باردة وهذا موعد ارتداء الملابس الصيفية بشكل دائم
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا