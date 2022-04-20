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الأمن الروسي يقضي على خلية إرهابية في منطقة الأورال

12:56 م الأربعاء 20 أبريل 2022
الأمن الروسي يقضي على خلية إرهابية في منطقة الأورال

الأمن الروسي

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موسكو- (أش أ):

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القضاء على خلية إرهابية تابعة لـ"حزب التحرير" المحظورة في روسيا في منطقة الأورال، مشيرا إلى أن هذه الخلية جندت مسلمين محليين ومهاجرين للقتال .

وقال جهاز الأمن في بيان اليوم الأربعاء "نتيجة للأعمال المنسقة، تمكن عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من تحييد خلية تآمرية في منطقة سفيردلوفسك الروسية بالأورال، تتألف من خمسة مواطنين من بلدان منطقة آسيا الوسطي".

وأضاف البيان:" بتوجيه من مبعوثين أجانب، روج هؤلاء الأشخاص لإيديولوجية حزب التحرير وجندوا مسلمين محليين وعمال مهاجرين"وأن عناصر الأمن عثرت في مكان تواجد الخلية على مواد دعائية ممنوعة لحزب التحرير، ووسائل اتصال ووسائل إعلام إلكترونية يستخدمها عناصر الخلية في تنفيذ أعمال إرهابية.

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