ملياردير روسي ينتقد الحرب ضد أوكرانيا

موسكو- (د ب أ):

حظي الملياردير الروسي أوليج تينكوف بالكثير من الاهتمام والاستحسان بعد أن لجأ إلى تطبيق "انستجرام" لانتقاد الحرب ضد أوكرانيا التي بدأها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .

وكتب تينكوف "لا أحد يستفيد من الحرب.الجنرالات بعد أن استفاقوا من آثار الثمالة، أدركوا أن لديهم جيشا في حالة مزرية".

ووصف الملياردير الحرب بأنها "لا معنى لها. سيموت المدنيون الأبرياء والجنود".

وقال إن "90% من الروس يعارضون الحرب".

وفي الوقت نفسه، طالب الغرب بأن يمنحوا بوتين فرصة لحفظ ماء الوجه للانسحاب من الحرب وأضاف "إنها الطريقة الوحيدة لإنهاء المذبحة".

وحتى وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، حظي منشور تينكوف بالفعل بإعجاب حوالي 100 ألف مستخدم. بالإضافة إلى ذلك، تم التعليق على المنشور حوالي 20 ألف مرة، في غضون فترة زمنية قصيرة للغاية.

وكان تطبيق "انستجرام" قد تم حظره في روسيا الشهر الماضي، على الرغم من أن الكثير من السكان المحليين الذين يرغبون في مشاهدته وجدوا حلولا لذلك.

يذكر أن تينكوف قد حقق أول رأس مال له من استيراد السلع الالكترونية قبل أن يؤسس مصنعا للجعة يحمل اسمه.

وأصبح أخيرا مليارديرا بتأسيس بنكا على الانترنت.