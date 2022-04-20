مقتل 6 أشخاص بعد هروب جماعي من معسكر لاحتجاز لاجئي الروهينجا في ماليزيا

بانكوك- (د ب أ):

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم بعد هروب جماعي من معسكر لاحتجاز اللاجئين الروهينجا في ماليزيا.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية الوطنية "برناما" عن رئيس الشرطة المحلية محمد شهيلي محمد زين قوله إن الفارين صدمتهم مركبات أثناء عبورهم طريق سريع عقب الفرار من المعسكر. وقال إن هناك طفلين بين القتلى.

ووفقا لإدارة الهجرة، اخترق 528 شخصا الحواجز وفروا من المعسكر في سونجاى باكاب بولاية بينانج في وقت مبكر اليوم الأربعاء.

وفي عملية بحث فورية، أُعيد القبض على أكثر من 360 لاجئا من الروهينجا وتمت إعادتهم إلى مركز الاحتجاز.

ويتعرض أبناء أقلية الروهينجا المسلمة من ميانمار لاضطهاد وحشي في بلادهم. ويفر الكثيرون إلى ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة. ومع ذلك، فإن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لا تمنح وضع اللجوء.

ويعتبر ما يقدر بنحو 100 ألف شخص من الروهينجا مهاجرين غير مسجلين، ومن ثم لا يمكنهم الحصول على التعليم أو العمل أو الرعاية الصحية.

ولا يزال العديد من هؤلاء اللاجئين غير مسجلين بعد وصولهم بشكل غير قانوني – في الغالب عبر البحر - ويتم احتجازهم في مراكز للمهاجرين.