فيديو- نازح يمني حاصر امرأة بالرياض وسط الشارع وأسقطها أرضاً

وكالات:

تعرضت امرأة في أحد الشوارع العامة بالعاصمة السعودية الرياض للنشل. فقد أظهر مقطع رصدته كاميرات المراقبة، إقدام سيارة مسرعة على محاصرة امرأة وسط الشارع ليلاً، من أجل سرقة حقيبتها، ما أدى إلى سقوطها أرضا بشكل مؤلم، حسبما نقلت العربية الإخبارية.

أوضح فيديو نشرته وزارة الداخلية السعودية على حسابها الرسمي على سناب شات، اليوم الأربعاء، أن شرطة منطقة الرياض ألقت القبض على وافد نازح، ظهر في مقطع مصور مرتكبًا حادثة جنائية بمركبة مسروقة.

كما أضافت الداخلية أن الموقوف نشل حقيبة امرأة أثناء سيرها في أحد أحياء مدينة الرياض، بمشاركة وافد من الجنسية اليمنية جارٍ العمل للقبض عليه.

كذلك أكدت أن الجاني أوقف بهدف اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

فيما تفاعل العديد من السعوديين على التواصل الاجتماعي مع الحادثة، مشيدين بدور رجال الأمن وتفاعلهم مع شكاوى المواطنين للإطاحة بمرتكبي تلك الجرائم.