الأقصى: القوات الإسرائيلية لليوم الرابع تقتحم الأقصى وتبعد المصلين من الفلسطينيين

القدس المحتلة- (بي بي سي):

مجددا تعمل القوات الإسرائيلية على إخلاء الحرم القدسي من الفلسطينيين تمهيدا لزيارة اليهود، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

واقتحمت صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى، وحاصرت المصلين ومنعتهم من البقاء في منطقتي المصلى القبلي وقبة الصخرة.

وأفادت وكالة الأبناء الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية انتشرت في ساحات الأقصى، وشرعت بإبعاد المصلين واستهدفت المعتكفين في المصلى القبلي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، كما حاصرت النساء في صحن قبة الصخرة، في محاولة لإبعادهن.

وكانت "منظمات الهيكل" قد دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى في مناسبة عيد الفصح اليهودي، الذي بدأ صباح الجمعة الماضي ويستمر حتى الخميس.

وكانت جماعات اليمين المتطرف قد أعلنت عن تنظيم "مسيرة الأعلام" اليوم الأربعاء، حول أسوار البلدة القديمة وداخل القدس القديمة، الساعة الخامسة عصرا. لكن الشرطة الإسرائيلية أكدت أنها لم توافق على المسيرة التي تنوي الجهات اليمينية تنظيمها وقالت إنها ترفض مرور المسيرة في محيط باب العمود تفاديا للمواجهات بين الجانبين.

وطلبت محكمة العدل العليا الإسرائيلية من الشرطة إعادة النظر في تعليمات إطلاق النار، إذ ترى كما يبدو أن أفراد الشرطة يتمتعون بحرية تصرف زائدة لدى إطلاق النار في حالات لا تبرر. بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وأكدت الولايات المتحدة وجوب الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي. وقالت الخارجية الامريكية إن واشنطن تشعر بقلق بالغ بسبب أعمال العنف الأخيرة في القدس والضفة الغربية، كما صدر أمس بيان مشترك عن فرنسا وإيرلندا والنرويج وألبانيا وإستونيا، عبرت فيه تلك الدول عن قلقها ودعت إلى وقف العنف والحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة والعمل على التهدئة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن الإمارات استدعت السفير الإسرائيلي لديها للاحتجاج على الأحداث في القدس والأقصى. كما أعلنت شركات طيران إماراتية، أنها لن تشارك في عرض جوي خلال الاحتفالات التي تقام بما يسمى ذكرى "استقلال إسرائيل"، في مايو المقبل، بحسب تقارير إسرائيلية.

ورفعت الفصائل الفلسطينية في غزة مستوى التأهب خلال اليومين المقبلين، وحذرت من تنظيم مسيرة الأعلام في القدس مشيرة إلى أنها كانت أحد أسباب المواجهة العسكرية مع إسرائيل قبل نحو عام. جاء ذلك بعد اجتماع عقد في مكتب رئيس حماس يحي السنوار.

وقالت حماس على لسان عبد الرحمن شديد إن الحركة ليست معنية بالحرب ولن تبدأ بها. وأضاف أن حماس أبلغت مصر وقطر بأن على إسرائيل وقف اقتحامات المسجد الأقصى المبارك.