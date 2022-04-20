Masrawy logo white

إعلان

جونسون يعتذر أمام البرلمان البريطاني عن فضيحة "بارتي جيت"

12:53 ص الأربعاء 20 أبريل 2022
جونسون يعتذر أمام البرلمان البريطاني عن فضيحة "بارتي جيت"

بوريس جونسون

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

لندن - (د ب أ)

اعتذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء أمام مجلس العموم في البلاد عن انتهاك قواعد الإغلاق التي فرضها في المملكة المتحدة،مشددا على أنه لم يخطر بباله حينها أنه يرتكب أي خطأ.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جونسون دفع غرامة لحضوره مناسبة في داونينج ستريت في عيد ميلاده في يونيو 2020،وقد يواجه فرض غرامات إضافية مع اكمال شرطة العاصمة لندن لتحقيقها في عشرات التجمعات داخل المباني الحكومية خلال عمليات الإغلاق التي فرضت بسبب فيروس كورونا خلال العامين الماضيين.

وقال جونسون: "لم يخطر ببالي حينها أو بعد ذلك، أن اجتماعا في غرفة مجلس الوزراء، قبل اجتماع مصيري يتعلق باستراتيجية التعامل مع كوفيد-19، يمكن أن يرقى إلى مستوى انتهاك القواعد"،وذلك في محاولة منه لتوضيح سبب قوله سابقا أنه لم يكن هناك كسر للقواعد.

وتابع جونسون "كان هذا خطأ ارتكبته وأنا أعتذر عن ذلك بلا تحفظ".

ويحاول جونسون التخلص من فضيحة استمرت لأشهر ويمكن أن تقضي على قيادته، لأسباب ليس أقلها أنه أول رئيس وزراء يتم الكشف أنه انتهك القانون أثناء توليه منصبه.

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني البرلمان البريطاني بارتي جيت

الخبر التالى:

السعودية تؤكد دعمها للمجلس الرئاسي اليمني والكيانات المساندة له
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
..أشعلت السوشيال ميديا.. سر "وجبة الإفطار" في واقعة فيديو فتاة البلكونة
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا