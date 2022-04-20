"التعاون الإسلامي" تستنكر تفجيرين استهدفا مدرسة في أفغانستان

جدة - (د ب ا)

استنكرت منظمة التعاون الإسلامي ومقرها جدة بالسعودية، بشدة انفجارين متزامنين استهدفا اليوم الثلاثاء مدرسة للبنين في العاصمة الأفغانية كابول.

جاء ذلك في بيان أصدرته الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. ا).

وقال البيان إن الأمانة العامة أعربت عن فزعها وقلقها إزء الانفجار الذي تسبب في وفاة وإصابة أفغان أبرياء.

وتابع أن هذه الأعمال الشنيعة والغاشمة تعكس وحشية مرتكبيها التي تسعى اجندتهم إلى زعزعة استقرار أفغانستان.

وذكر أن الأمانة العامة تقدم خالص تعازيها للضحايا وأسر هذا العمل المأساوي ، وتدعو للمصابين بالشفاء العاجل.

وأوضح البيان أن الأمانة العامة تتضامن، كما تفعل على نحو مستمر ، بقوة مع شعب أفغانستان.

كانت الشرطة الأفغانية قد أفادت بمقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وإصابة 19 آخرين في التفجيرين.