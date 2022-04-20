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"نريد أسلحة".. زيلينسكي: نرى حشدًا ضخمًا للقوات الروسية

12:09 ص الأربعاء 20 أبريل 2022
"نريد أسلحة".. زيلينسكي: نرى حشدًا ضخمًا للقوات الروسية

فلوديمير زيلينسكي

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كييف - (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إنه يرى حشدًا ضخمًا للقوات الروسية يستعد لمهاجمة بلاده.

وقال زيلينسكي خلال رسالة الفيديو اليومية مساء اليوم والتي نشرها على تطبيق تيلجرام "الآن، فعليًا، كل القوات المستعدة للقتال من الجيش الروسي متمركزة على أراضي دولتنا وفي المناطق الحدودية في روسيا".

وأشار إلى أن الجانب الروسي قام "بحشد تقريبًا كل شخص وكل شيء يمكن أن يقاتلنا".

وجدد دعواته لتقديم المزيد من شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا قائلا "إذا كنا قد حصلنا على كل الأسلحة التي نحتاجها، التي لدى شركائنا والمشابهة للأسلحة التي لدى الاتحاد الروسي، لكنا قد أنهينا الحرب بالفعل".

وأكد أن هناك "واجبًا أخلاقيًا" على هذه الدول التي تمتلك هذه الأسلحة أن تقدمها لنا، مضيفًا أنها يمكن أن تنقذ حياة الآلاف من الأوكرانيين.

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