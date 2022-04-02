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أوكرانيا تحذر من جبهة جديدة وألغام أرضية متروكة

10:50 م السبت 02 أبريل 2022
أوكرانيا تحذر من جبهة جديدة وألغام أرضية متروكة

أوكرانيا

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كييف - (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو، إن القوات الروسية تغادر بصورة بطيئة أجزاء من شمالي أوكرانيا، محذرا من مخاطر الألغام الأرضية التي تركتها القوات المغادرة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وذكر الجيش الأوكراني أن روسيا ترسل المزيد من القوات إلى ترانسنيستريا الانفصالية التابعة لمولدوفا قرب أوديسا. ونفت ذلك المنطقة الانفصالية، ولم تعلق موسكو على النبأ.

وتعتزم الولايات المتحدة إرسال مساعدات جديدة عسكرية وطبية بقيمة 300 مليون دولار إلى أوكرانيا، ضمنها طائرات مسيرة تقذف قنابل.

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