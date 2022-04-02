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الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات التصعيد الاسرائيلي المستمر

10:49 م السبت 02 أبريل 2022
الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات التصعيد الاسرائيلي المستمر

المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة

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فلسطين - (أ ش أ)

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم السبت، إن التصعيد الإسرائيلي اليومي والمستمر سيفجر الأوضاع وستكون عواقبه وخيمة وخطرة على الجميع والمنطقة بأسرها.
وأضاف أبو ردينة، في تصريحات له، أنه في الوقت الذي تسعى فيه أطراف عديدة من أجل ألا يتم التصعيد في شهر رمضان المبارك، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تقوم إسرائيل بهذا الهجوم المبرمج، الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين فجر اليوم في مدينة جنين.
وتابع أن هذه السياسة الإسرائيلية تشكل تهديدا وتحديا صارخا للشرعية الدولية والقانون الدولي، وعلى قوات الاحتلال التوقف عن كل هذه الممارسات الخطيرة، والتي تهدد الامن والاستقرار والهدوء، إلى جانب استمرار اقتحام المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك مترافقة مع جرائم المستوطنين اليومية، التي لن تؤدي سوى إلى خلق مناخ من التوتر وعدم الاستقرار.
وقال أبو ردينة إن الطريق الوحيد للأمن هو إلزام إسرائيل الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وعدم القيام بأية إجراءات أحادية الجانب، مطالبا المجتمع الدولي بأسره، وفي مقدمته الإدارة الأمريكية بوقف هذا العبث الإسرائيلي المدان والخطير.
وأضاف "نطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وعدم السماح بازدواجية المعايير".
وأكد أبو ردينة أن القدس والمقدسات خطر أحمر، وان الطريق الوحيد لتحقيق السلام هو بقيام دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات مجلس الامن والشرعية الدولية، محملا إسرائيل نتائج هذا التصعيد الخطير.

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