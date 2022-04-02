مجموعة الاتصال العربية تبحث زيارة مرتقبة لموسكو ووارسو الاثنين المقبل

بغداد - (د ب أ)

يبدأ وفد مجموعة الاتصال في جامعة الدول العربية بعد غد الاثنين زيارة إلى كل من العاصمة الروسية موسكو والعاصمة البولندية وارسو، لبحث تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية.

وقال وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين: "لقد تم اليوم السبت عقد اجتماع تنسيقي عبر الفيديو كونفرنس لمجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاريّ، بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير خارجية مصر سامح شكري ووزير خارجية السودان علي الصادق ووزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة والممثل الدائم للمملكة الأردنية الهاشميَّة في الجامعة العربيَّة أمجد العضايلة".

وأوضح بيان لوزارة الخارجية العراقية أن المجتمعين ناقشوا الملفات ذات الاهتمام المُشترَك، وتداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية وتأثيراتها، والاستعدادات للزيارة المرتقبة التي يزمع أن يقوم بها الوفد العربي إلى كل من موسكو ووارسو في الرابع من الشهر الجاري.