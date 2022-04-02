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حقوقيون: احتجاز أكثر من 200 شخص خلال احتجاجات في روسيا

09:05 م السبت 02 أبريل 2022
حقوقيون: احتجاز أكثر من 200 شخص خلال احتجاجات في روسيا

مظاهرة ضخمة ضد الحرب الروسية على أوكرانيا

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موسكو - (د ب أ)

قال نشطاء روس في مجال الحقوق المدنية أن أكثر من 200 شخص تم احتجازهم في روسيا خلال مظاهرات جرى تنظيمها احتجاجا على الحرب في أوكرانيا.

وذكرت منظمة "أو فى دى - إنفو" الحقوقية الروسية المستقلة أن عمليات الاحتجاز جرت فى 17 مدينة اليوم السبت.

وتم احتجاز معظم الأشخاص في العاصمة موسكو ومدينة سان بطرسبرج. ونشر نشطاء الحقوق المدنية صورا من الوقفات الاحتجاجية التي يظهر فيها أفراد من المتظاهرين يحملون لافتات مثل "لا للحرب".

وذكرت المنظمة أنه حتى الأشخاص الذين كانوا يجلسون على مقاعد فى حديقة بالقرب من الكرملين في موسكو ولم يشاركوا فى المظاهرات والوقفات الاحتجاجية فقد تم اقتيادهم بعيدًا.

ولم ترد معلومات عن عدد المشاركين فى الاحتجاجات اليوم السبت.

ومنذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 من فبراير الماضى تم احتجاز أكثر من 15300 شخص خلال الاحتجاجات.

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