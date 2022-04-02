دخول الهدنة الإنسانية في اليمن حيز التنفيذ

صنعاء - (د ب أ)

دخلت الهدنة الإنسانية التي أعلنت الأمم المتحدة أنها ستستمر لمدة شهرين، حيز التنفيذ مساء اليوم السبت.

وقال هانس جروندبرج، المبعوث الأممي إلى اليمن: "بدأت الهدنة التي ستستمر لمدة شهرين في الساعة السابعة من مساء اليوم، بدءا من الليلة، تتوقف كل العمليات العسكرية الهجومية براً وجواً وبحراً".

وأضاف جروندبرج: "إن نجاح هذه المبادرة يعتمد على التزام الأطراف المتحاربة المستمر بتنفيذ اتفاق الهدنة بما يتضمن الإجراءات الإنسانية المصاحبة. وأتمنى أن يتم ترجمة حسن النوايا الذي عبرت عنه جميع الأطراف علناً في صورة خفض للتصعيد الإعلامي والحد من خطاب الكراهية".

وشدد جروندبرج، على أهمية البناء على هذا الاتفاق لاستعادة بعض الثقة بين الأطراف المتحاربة ولاستئناف عملية سياسية تهدف إلى إنهاء النزاع.

وأردف بالقول "أقدم التهاني إلى جميع اليمنيات واليمنيين بمناسبة بدء شهر رمضان المبارك. أتمنى أن تعطي الهدنة التي بدأت اليوم الفرصة اليمنيين واليمنيات في الاحتفال بالشهر الكريم في سلام وأمن وطمأنينة".

من جانبه، قال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، "بدخول الهدنة الإنسانية والعسكرية حيز التنفيذ نعلن التزامنا بالوقف الشامل للعمليات العسكرية طالما استمر الطرف الآخر بذلك".

وتتضمن بنود اتفاق الهدنة وقف كل العمليات العسكرية براً وبحراً وجواً، و تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة (غرباً)، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع.

كما تتضمن البنود أيضاً عقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في محافظة تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.