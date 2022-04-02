عمران خان يتهم واشنطن بمحاولة عزله وتغيير النظام في باكستان

إسلام آباد - (بي بي سي)

اتهم رئيس وزراء باكستان، عمران خان، الولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولات عزله من منصبه.

وجاء هذا خلال حديث أدلى به خان اليوم عشية تصويت البرلمان على حجب الثقة عنه غدا الأحد، واصفا الخطوة بأنها نتيجة تدخل أمريكي صارخ في السياسة الداخلية الباكستانية.

وقد سبق للبيت الأبيض في الماضي أن نفى اتهامات مماثلة من قبل خان، الذي يواجه ضغوطا متزايدة ومطالبات بإجراء انتخابات مبكرة.

فاز عمران خان برئاسة وزراء باكستان في أغسطس عام 2018. وقال بحسب وسائل إعلام محلية إنه يحترم قرار القيادة العسكرية العليا في البلاد بعدم التدخل في الشأن السياسي والبقاء على الحياد، وأكد أن حكومته تتمتع “بعلاقات ممتازة مع الجيش”.

وحث عمران خان شباب البلاد على النزول إلى الشوارع لتنظيم "مظاهرات سلمية" ضد "المؤامرة الأجنبية" التي يتم تحضيراها للإطاحة بحكومته.

وقرر رئيس الوزراء ونواب حركة الإنصاف الباكستانية حضور إجراءات التصويت على سحب الثقة المقرر إجراؤه في جلسة الجمعية الوطنية غدا.