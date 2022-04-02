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الإمارات ترحب بإعلان الهدنة في اليمن

08:19 م السبت 02 أبريل 2022
الإمارات ترحب بإعلان الهدنة في اليمن

الإمارات

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الإمارات - (أ ش أ)

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، ببدء هدنة ووقف كافة أشكال العمليات العسكرية في اليمن وعلى الحدود السعودية-اليمنية.

وأعربت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، عن ترحيبها بإعلان الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقبول الهدنة، مؤكدة دعمها لكافة الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص لتعزيز آفاق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأكدت على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن، مجددة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

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