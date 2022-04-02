لجنة أمريكية تساعد في تحقيق الطائرة الصينية المنكوبة

الصين - (أ ش أ)

أعلنت الصين أن مجموعة عمل من المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة وصلت إلى البلاد اليوم السبت، للمساعدة في تحقيق حادث تحطم طائرة ركاب من طراز "بوينج 737" تابعة لشركة طيران شرق الصين في مارس الماضي.

ونقلت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، عن إدارة الطيران المدني الصينية، القول إن اللجنة المكونة من 7 أعضاء وتضم ممثلين مفوضين ومستشارين تقنيين، تشارك في التحقيق الذي نظمته الإدارة.

ووفقا للوكالة، تعد المسؤولية الرئيسية للجنة هي توفير دعم تقني في التحقيق، وتحليل سبب الحادث من منظور يتعلق بتصميم الطائرة وتصنيعها.

وتحطمت طائرة الركاب في منطقة جبلية في محافظة تنغشيان بمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوبي الصين يوم 21 مارس الماضي، ولقي كل من كانوا على متنها، وعددهم 132 شخصا، مصرعهم.