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تركيا: تحييد 4 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

02:38 م السبت 02 أبريل 2022
تركيا: تحييد 4 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

تركيا

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أنقرة - (د ب ا):

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد 4 إرهابيين من تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه)" في غارة جوية على معاقله في جبال قنديل شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان، أنه تم تحييد الإرهابيين الأربعة إثر غارة جوية بواسطة طائرة مسيرة،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

ويتخذ "بي كيه كيه "، من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي، بحسب الأناضول.

وخلفت هذه هجمات يشنها حزب العمال الكردستاني، داخل تركيا منذ 1984 ، عشرات الألاف من القتلى والجرحى.

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