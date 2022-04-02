بابا الفاتيكان يفكر في السفر إلى العاصمة الأوكرانية كييف

فاليتا - (د ب أ):

قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول إنه يفكر في السفر إلى أوكرانيا.

جاء ذلك في رد من البابا على سؤال من أحد الصحفيين المرافقين له في رحلته الجوية إلى مالطا، عما إذا كان يفكر في قبول دعوة لزيارة العاصمة الأوكرانية كييف، حيث أجاب البابا/85 عاما/ قبل ظهر اليوم السبت بقوله :" نعم هذا أمر مطروح على الطاولة".

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعمدة كييف فيتالي كليتشكو وجها الدعوة إلى البابا، الأرجنتيني، لزيارة البلاد.

كان فرنسيس أدان الحرب في أوكرانيا في عدة مرات ظهر فيها، كما أنه أرسل ممثلين للكنيسة الكاثوليكية إلى الجمهورية السوفيتية السابقة.

ووصل بابا الفاتيكان اليوم إلى مالطا، أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي، في رحلته الخارجية رقم 36 .

ويركز البابا خلال زيارته على العديد من القضايا، من بينها وضع المهاجرين واللاجئين.