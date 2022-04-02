القوات الروسية تقصف مطارات عسكرية ومستودعات وقود وسط أوكرانيا

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية استهدفت مطارات عسكرية بمدينتي بولتافا ودنيبرو وسط أوكرانيا وأدت إلى خروجها من الخدمة، كما دمرت مستودعات وقود في مصفاة كريمنشوك النفطية؛ ما تسبب في انقطاع إمداداتها للقوات الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف - في إحاطة صحفية بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن الدفاعات الجوية الروسية المتمركزة بالقرب من مدينة سومي وبلدة أوروزين أسقطت مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-24"، كما دمرت 24 طائرة مسيرة أوكرانية.

وأضاف أن ضربات عالية الدقة وبعيدة المدى من الجو والبحر دمرت مستودعات للغاز والديزل صباح اليوم في مصفاة كريمنشوك النفطية وسط أوكرانيا، والتي كانت تزود القوات الأوكرانية في وسط وشرق البلاد بالإمدادات".