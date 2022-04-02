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الخارجية السعودية: نرحب بإعلان المبعوث الأممي لبدء الهدنة في اليمن

08:59 ص السبت 02 أبريل 2022
الخارجية السعودية: نرحب بإعلان المبعوث الأممي لبدء الهدنة في اليمن

وزارة الخارجية السعودية

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الرياض- (أ ش أ):

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيبها بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج ببدء هدنة يتم من خلالها وقف كافة أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى (الحدود السعودية - اليمنية).

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان لها، حسبما نقلت قناة (الاخبارية) السعودية - أن المملكة ترحب وتدعم إعلان الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقبول الهدنة، وتثمن جهود المبعوث الخاص بإعلانها، والتي تأتي بالتماشي مع المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل والمعلنة في شهر مارس 2021.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج قد أعلن مساء أمس أن أطراف الأزمة اليمنية أبدوا ردا إيجابيا على هدنة لمدة شهرين تبدأ من اليوم السبت، فضلا عن وقف جميع العمليات العسكرية داخل اليمن وعبر الحدود.

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