المجلس العالمي للتسامح يستنكر إحراق متطرفين في السويد نسخًا من القرآن

الإمارات - (أ ش أ)

استنكر المجلس العالمي للتسامح والسلام، بشدة ما أقدم عليه متطرفون في السويد من إحراق نسخ من القرآن الكريم، في مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية التي تنص على ضرورة الالتزام باحترام مقدسات الشعوب وعقائدهم وأديانهم.

وأهاب المجلس - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الثلاثاء - بالمشرعين حول العالم وضع التشريعات الوطنية اللازمة لمجابهة هذه التجاوزات، ووضع حد لها، لسد الطريق أمام محاولات الفتنة وزعزعة الاستقرار والسلام العالمي.

وأكد رئيس المجلس أحمد بن محمد الجروان، أن التعدي على المقدسات الدينية ليس من حرية الرأي والتعبير، بل سلوك همجي يتنافى مع جميع القيم والمبادئ الدينية، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويؤجج مشاعر العنف والكراهية، ويهدد أمن المجتمعات واستقرارها و التعايش السلمي.

وطالب الجروان، المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة ومنظماتها بضرورة التصدي لهذه الأعمال المشينة، وسن تشريعات دولية تمنع الإساءة للمقدسات الدينية وتحمي حقوق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية في مجتمعاتهم التي يعيشون فيها، مشيرًا إلي أن مواجهة التطرف مسؤولية جماعية.