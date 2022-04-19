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العموم البريطاني يصوت على بدء تحقيق مع جونسون بسبب مخالفة قيود كورونا

10:47 م الثلاثاء 19 أبريل 2022
العموم البريطاني يصوت على بدء تحقيق مع جونسون بسبب مخالفة قيود كورونا

ليندسي هويل

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لندن - (بي بي سي)

قال رئيس مجلس العموم البريطاني، السير ليندسي هويل، إن النواب سيصوتون، الخميس المقبل، على ما إذا كان ينبغي التحقيق مع رئيس الوزراء، بوريس جونسون، لتضليله البرلمان عن عمد بشأن انتهاك قوانين الإغلاق التي فرضتها حكومته للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأضاف السير ليندسي هويل أنه سيتيح الوقت للنواب لمناقشة اقتراح من حزب العمال بشأن إحالة بوريس جونسون إلى لجنة التحقيق في الامتيازات بالبرلمان.

ويُنتظر أن يدلي جونسون، بعد قليل، بأول تصريح أمام أعضاء البرلمان منذ تغريمه لخرقه قوانين الإغلاق، الأسبوع الماضي.

وجاءت الغرامات كجزء من تحقيق تجريه شرطة العاصمة في حفلات غير قانونية عقدت في داونينغ ستريت ومقار حكومية أخرى خلال عمليات إغلاق كوفيد في عامي 2020 و2021.

ومن المتوقع أن يعتذر رئيس الوزراء، الذي يصر على أنه لم يخالف القواعد عن عمد وسابق معرفة.

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BBC

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