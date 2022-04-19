السفارة الأمريكية في أوكرانيا: الكرملين يروج أكاذيب للتستر على جرائم الحرب

أوكرانيا - (أ ش أ)

كشفت السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا، أن السلطات الروسية تنشر معلومات مضللة للتستر على جرائم حرب ارتكبها الجيش الروسي في أوكرانيا.

وكتب دبلوماسيون أمريكيون في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أوردتهها وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية اليوم الثلاثاء، "الكرملين ينشر الأكاذيب للتستر على جرائم الحرب.. ابقوا متيقظين ولا تنخدعوا".

واستعان دبلوماسيو الولايات المتحدة بصور دمار منسوبة للقوات الروسية، للرد على ادعاءات الروس بأنهم لا يقصفون المنازل والكنائس والمدارس والمتاحف والمتاجر وطرق الإخلاء.