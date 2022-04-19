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الطيران الروسي يقصف 31 هدفًا عسكريًا لأوكرانيا

10:01 م الثلاثاء 19 أبريل 2022
الطيران الروسي يقصف 31 هدفًا عسكريًا لأوكرانيا

وزارة الدفاع الروسية

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روسيا - (أ ش أ)

أعلن الناطق الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، أن الطيران الروسي قصف 31 هدفًا عسكريًا لأوكرانيا خلال اليوم.

وقال الناطق، في تصريحات أوردتها وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "القوات الجوية الروسية قصفت 31 منشأة عسكرية أوكرانية، وتم تدمير موقعي قيادة في بلدتي رازدولنوي ونوفوجرودوفكا و28 نقطة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، ومستودع ذخيرة صاروخية في منطقة بريفولي".

وأضاف كوناشينكوف: أن "نتيجة لضربة صاروخية عالية الدقة تم إطلاقها من الجو، تم تدمير نقطتي إسناد في منطقة كالينوفو - باباسنوي وست نقاط تمركز القوة البشرية والمعدات العسكرية للخصم في مناطق ميرنوي وسلافيانسك وبوباسنويا، كما تم القضاء على اكثر من 180 عنصرا و15 عربة مصفحة".

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