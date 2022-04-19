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إسرائيل تقرر إغلاق باحات الأقصى أمام دخول اليهود حتى نهاية شهر رمضان

09:53 م الثلاثاء 19 أبريل 2022
إسرائيل تقرر إغلاق باحات الأقصى أمام دخول اليهود حتى نهاية شهر رمضان

إسرائيل تقرر إغلاق باحات الأقصى أمام دخول اليهود ح

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وكالات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية قررت إغلاق باحات الأقصى أمام دخول اليهود ابتداء من الجمعة حتى نهاية رمضان، حسبما نقل المركز الفلسطيني للإعلام.

وفي وقت سابق اليوم، ألغت الشرطة الإسرائيلية مسيرةً لليمينيين اليهود كان يفترض أن تجوب حول أسوار البلدة القديمة في القدس ورفضت السماح لها بالخروج.

يأتي القرار في ظل التوترات الأخيرة مع الفلسطينيين وتصاعدها بإطلاق صاروخ أمس الإثنين من قطاع غزة على إسرائيل التي ردت بغارة جوية وذلك بعد أيام من الاشتباكات في باحات المسجد الأقصى.

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