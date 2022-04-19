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وزيرا خارجية الأردن وأمريكا يبحثان التصعيد الخير في المسجد الأقصى

09:21 م الثلاثاء 19 أبريل 2022
وزيرا خارجية الأردن وأمريكا يبحثان التصعيد الخير في المسجد الأقصى

أيمن الصفدي

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عمّان - (د ب أ)

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اتصالٍ هاتفيٍ مُحادثات بشأن التصعيد الخطير في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القُدسيّ الشريف والجهود المبذولة لوقفه.

وبحث الوزيران أسباب التصعيد وما يسبب من عنفٍ وتوترٍ، وأكّدا استمرار التنسيق والعمل المشترك لإنهائه والحؤول دون تفاقم دوامة العنف التي تنعكس سلباً على الجميع ومن أجل استعادة التهدئة الشاملة.

وأكّد الصفدي ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القُدسيّ الشريف ووقف كل إجراءاتها التي تقوضه سبيلاً لاستعادة الهدوء.

وثمّن الصفدي موقف الولايات المتحدة الداعي لاحترام الوضع التاريخي والقانوني وجهودها لاستعادة التهدئة خصوصاً في شهر رمضان الفضيل.

وأكّد الصفدي أهمية موقف الولايات المتحدة الداعم لحل الدولتين وجهودها من أجل الحفاظ على التهدئة وإيجاد أفق سياسي حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين.

من جانبه، ثمّن بلينكن دور المملكة الأردنية الخاص في إطار الوصاية الهاشمية، وأكّد على أهمية احترام الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف.

وأكد بلينكن التزام بلاده العمل من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، ودعمها حل الدولتين سبيلاً لحل الصراع.

وأكد الصفدي وبلينكن عمق الشراكة الاستراتيجة بين الأردن والولايات المتحدة، واستمرار التعاون والتنسيق في جهود حلّ الأزمات الاقليمية، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

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