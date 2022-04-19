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ليتوانيا تحظر الحرف "زد" وغيره من رموز دعم العمليات العسكرية الروسية

09:17 م الثلاثاء 19 أبريل 2022
ليتوانيا تحظر الحرف "زد" وغيره من رموز دعم العمليات العسكرية الروسية

البرلمان الليتواني

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ريجا - (د ب أ)

حظر البرلمان الليتواني استخدام الحرف "زد" اللاتيني الذي غالبا ما يستخدم في روسيا وفي الخارج لإظهار الدعم لحرب موسكو ضد أوكرانيا.

وبالإضافة إلى الحرف "زد" والذي يرمز إلى "زا بوبيدو" وهي كلمة روسية تعني "من أجل النصر"، حظرت ليتوانيا أيضا الحرف "في"والذي يستخدم كاختصار لـ "سيلا في برافدي" والتي تعني "القوة تكمن في الحقيقة" باللغة الروسية.

وبعدما بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا، بدأ الحرف "زد" يظهر على الدبابات الروسية وملابس الجنود ثم أصبح يستخدم بشكل أوسع على المباني والسيارات والملابس وعلى وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار الدعم لحرب الرئيس فلاديمير بوتين.

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