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الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي للاحتجاج على اعتداءات مسجد الأقصى

07:43 م الثلاثاء 19 أبريل 2022
الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي للاحتجاج على اعتداءات مسجد الأقصى

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الإمارات - (أ ش أ)

استدعت وزيرة الدولة الإماراتية لشئون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي اليوم الثلاثاء السفير الإسرائيلي لدى الإمارات أمير حايك، حيث أبلغته احتجاج الإمارات واستنكارها الشديدين على الأحداث التي تشهدها القدس الشرقية والمسجد الأقصى، من اعتداءات على المدنيين واقتحامات للأماكن المقدسة، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين الفلسطينيين.

وأكدت الهاشمي حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" ضرورة الوقف الفوري لهذه الممارسات وتوفير الحماية الكاملة للمصلين واحترام السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية ووقف أية ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى، معربة عن قلقها من تصاعد حدة التوتر الذي يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة.

وشددت على ضرورة احترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، مشددة على ضرورة خلق بيئة مناسبة تتيح العودة إلى مفاوضات جدية تفضي إلى تحقيق سلام عادل وشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

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