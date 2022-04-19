Masrawy logo white

إعلان

السودان يؤكد موقفه الثابت تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

05:20 م الثلاثاء 19 أبريل 2022
السودان يؤكد موقفه الثابت تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

السودان - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، على موقف السودان الثابت تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

واستقبل الصادق، اليوم الثلاثاء، سفير فلسطين بالسودان سمير عبدالجبار طه، وبحثا العلاقات الجيدة التي تربط البلدين والقيادتين على مر السنين.

كما تطرقت المباحثات إلى الأوضاع التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة هذه الأيام إثر الاعتداءات التي تنفذها سلطات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس الشريف.

وأدان وزير الخارجية السوداني، الممارسات القمعية التي تقوم بها سلطة الاحتلال ضد مرتادي المسجد الأقصى المبارك من الصائمين والمصلين.

هذا المحتوى من

Asha

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
علي الصادق السودان القدس المحتلة
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
موعد أذان مغرب..الثلاثاء 18 رمضان.. ودعاء الإفطار
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا