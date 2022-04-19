الدنمارك تعتزم زيادة إنتاجها من الغاز في بحر الشمال لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية

كوبنهاجن- (أ ش أ):

قالت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، اليوم الثلاثاء، إن بلادها ستزيد إنتاجها من الغاز الطبيعي في بحر الشمال "لفترة زمنية محددة" من أجل تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية.

وأضافت فريدريكسن - في تصريح نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية - أن الدنمارك تهدف في نهاية المطاف لإنهاء استخدامها للغاز الطبيعي بشكل تدريجي لتصبح غير معتمدة على الإمدادات الروسية.

وأردفت قائلة: "نحن على اقتناع بأنه من الأفضل إنتاج الغاز من بحر الشمال بدلا من شرائه من فلاديمير بوتين".

وعلى الرغم من أن "الزيادة بشكل مؤقت"، أكدت فريدريكس أن الدنمارك لا تزال ملتزمة بخطط إنهاء إنتاج النفط والغاز من بحر الشمال بحلول عام 2050.