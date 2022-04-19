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رئيس وزراء سريلانكا يتعهد بتقليص صلاحيات الرئيس

03:01 م الثلاثاء 19 أبريل 2022
رئيس وزراء سريلانكا يتعهد بتقليص صلاحيات الرئيس

ماهيندا راجاباكسا

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كولومبو- (د ب ا):

تعهد رئيس وزراء سريلانكا ماهيندا راجاباكسا بتقليص صلاحيات الرئيس، في أكبر تنازل من قبل الحكومة للمتظاهرين في الوقت الذي تسعى فيه للبقاء في السلطة في ظل أزمة الديون.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن راجاباكسا القول اليوم الثلاثاء إنه سوف يعيد تقديم التعديل الـ19 من الدستور " بتعديلات محددة" " كحل مؤقت محتمل"، وذلك في ظل الازمة الاقتصادية التي تحولت لخطر سياسي عليه وعلى شقيقه الرئيس جوتابايا راجاباكسا.

وتسعى سريلانكا للحصول على نحو 4 مليارات دولار هذا العام لمساعدتها في استيراد السلع الاساسية ودفع مستحقات الدائنين في ظل أزمة تناقص الاحتياطي الاجنبي وارتفاع معدل التضخم.

وقد أثارت الأزمة اضطرابات سياسية، حيث فقد الرئيس دعم شركائه في الائتلاف الحاكم، كما يواجه احتجاجات متزايدة في الشارع تطالب باستقالته.

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