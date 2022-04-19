احتجاجات واسعة في سريلانكا بسبب زيادة أسعار الوقود

كولومبو -(د ب ا) ا):

تظاهر المحتجون في شوارع سريلانكا اليوم الثلاثاء احتجاجا على زيادة أسعار الوقود في ظل نقص إمدادات البنزين والديزل في البلاد.

وقال ضابط كبير في الشرطة السريلانكية إن المتظاهرين عطلوا وسائل النقل العام، بما في ذلك خدمات القطارات، مما أدى إلى اضطراب حركة النقل إلى المدارس والمكاتب.

كانت البلاد قد طبقت أمس أكبر زيادة في سعر الوقود حيث ارتفع سعر الديزل بنسبة 64% والبنزين بنسبة 33% للتر.

كما تظاهر المحتجون خارج مقر رئيس البلاد لليوم الحادي عشر على التوالي.

وطالب المتظاهرون باستقالة جوتابافا راجاباكسا رئيس الجمهورية وشقيقه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا.

وتعاني سريلانكا من أزمة اقتصادية طاحنة أدت إلى نقص إيراداتها الدولارية، مما يؤثر على أسعار الواردات. وكانت سريلانكا قد أعلنت في الأسبوع الماضي تعليق سداد أقساط ديونها الخارجية حتى وقت لاحق.

يأتي ذلك فيما يعقد وفد سريلانكا برئاسة وزير المالية علي صبري اجتماعات مع ممثلي صندوق النقد الدولي في واشنطن للحصول على قرض من الصندوق.