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الهلال الأحمر الكويتي يرسل ثاني طائرة إغاثة للاجئي أوكرانيا

01:43 م الثلاثاء 19 أبريل 2022
الهلال الأحمر الكويتي يرسل ثاني طائرة إغاثة للاجئي أوكرانيا

الهلال الأحمر الكويتي

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الكويت- (د ب أ):

أقعلت طائرة إغاثة كويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية اليوم الثلاثاء وعلى متنها 40 طنا من المواد الطبية والغذائية والكراسي المتحركة إلى مطار بوخارست في رومانيا، لإيصالها إلى اللاجئين الاوكرانيين.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي قوله إنه "بناء على توجيهات أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح أقلعت اليوم طائرة الإغاثة محملة بالمستلزمات الطبية والغذائية والاحتياجات الإنسانية المقدمة من حكومة الكويت إلى مطار بوخارست في رومانيا لإيصالها للشعب الأوكراني الذي يواجه ظروفا معيشية صعبة جراء الأزمة الإنسانية الحالية وذلك بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والدفاع الكويتيتين.

وأكد الحساوي حرص الجمعية على المشاركة في الجهود الإنسانية التي تقوم بها الكويت في ضوء توجيهات أمير البلاد بتقديم الدعم والمساندة للاجئين الأوكرانيين في الدول المجاورة لأوكرانيا ، مشيرا إلى أن هذه الطائرة الإغاثية هي الثانية المقدمة من الكويت.

وذكر أن هناك تنسيقا كاملا مع سفارة الكويت في رومانيا والصليب الأحمر الروماني لإيصال المساعدات للاجئين الأوكرانيين ، مشيدا بكل الجهود لإنجاح مهمة الهلال الأحمر الكويتي على كافة المستويات.

وقال الحساوي :"لطالما كانت الكويت في طليعة الدول المقدمة للمساعدات الإنسانية والتنموية" ، مؤكدا أن المسؤولية الإنسانية تتطلب مضاعفة الجهود لتقديم مزيد من الدعم لإغاثة المنكوبين والمتضررين جراء الأزمات القائمة في العالم.

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