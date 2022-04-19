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باكستان: الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

12:50 م الثلاثاء 19 أبريل 2022
باكستان: الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

باكستان

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إسلام آباد- (أ ش أ):

أدت الحكومة الباكستانية الجديدة برئاسة شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس الشيوخ محمد صادق سنجراني.

وشارك في أداء اليمين بالقصر الرئاسي - حسبما ذكرت صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية - رئيس الوزراء شهباز شريف، ويضم مجلس الوزراء في المرحلة الأولى 30 وزيرا، و4 وزراء دولة و3 مستشارين، معظمهم من حزب الرابطة الإسلامية وحزب الشعب.

وذهبت جميع الحقائب الوزارية السيادية إلى حزب الرابطة الإسلامية، الذي يتزعمه شهباز شريف، باستثناء حقيبة وزارة الخارجية والتي ستذهب إلى حزب الشعب.

وانتخب البرلمان الباكستاني شهباز شريف، زعيم حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية"، رئيسا جديدا للوزراء خلفاً لعمران خان، بعد حصوله على 174 صوتا في البرلمان.

وأقيل عمران خان من منصبه، بعد أن قضى نحو 3 سنوات ونصف في المنصب، شهدت متغيرات متعددة منها سياسية واقتصادية وكذلك جائحة كورونا.

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