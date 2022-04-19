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سقوط ضحايا بانفجارات في مدرسة للبنين في كابول

10:34 ص الثلاثاء 19 أبريل 2022
سقوط ضحايا بانفجارات في مدرسة للبنين في كابول

انفجارات ارشيفية

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كابول-(أ ف ب):

هزّت ثلاثة انفجارات مدرسة للبنين الثلاثاء في حي شيعي في أفغانستان، ما أسفر عن سقوط ضحايا، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقال الناطق باسم شرطة كابول خالد زدران على تويتر إن الانفجارات وقعت في مدرسة عبد الرحيم شاهد وأدت إلى "سقوط ضحايا في أوساط أشقائنا الشيعة".

وتقع المدرسة في حي دشت برجي في غرب العاصمة الذي يشكل أفراد أقلية الهزارة الشيعية معظم سكانه وسبق لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أن استهدفه.

ووقعت انفجارات الثلاثاء لدى انتهاء التلاميذ من حضور صفوفهم الصباحية، وفق ما أفاد شاهد عيان فرانس برس.

هذا المحتوى من

AFP

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