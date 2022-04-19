السلطات الروسية تعلن تعرض منطقة حدودية إلى قصف من جانب أوكرانيا

موسكو- (د ب أ):

أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الثلاثاء، أن قرية جولوفتشينو، الواقعة بالقرب من الحدود، تعرضت للقصف من جانب أوكرانيا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عنه القول :"لقد تم قصف قرية جولوفتشينو في مقاطعة جريفورونسكي من الجانب الأوكراني. هناك دمار".

وأضاف أنه تأكدت إصابة سيدة جراء القصف.

وقال إنه لا توجد معلومات بعد عن المزيد من الضحايا، وأضاف أنه يجري تفقد المنطقة لمزيد من التقييم.