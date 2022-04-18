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الأمم المتحدة تؤكد أهمية دول الجوار في دعم ليبيا للمضي قدماً نحو الانتخابات

10:08 م الإثنين 18 أبريل 2022
الأمم المتحدة تؤكد أهمية دول الجوار في دعم ليبيا للمضي قدماً نحو الانتخابات

الأمم المتحدة

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طرابلس - (أ ش أ):

أكدت المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سـتيفاني ولـيامز الدور المهم للمنظمات الإقليمية ودول الجوار في دعم ليبيا بشكل بنّاء للمضي قدما نحو انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن ذلك جاء خلال لقاء وليامز اليوم الاثنين مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث أطلعته وليامز على مشاورات لجنة المسار الدستوري الليبي المكونة من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة برعاية الأمم المتحدة واستضافة من حكومة جمهورية مصر العربية.

كما أعربت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة -خلال اللقاء- عن امتنانها للدعم المقدم إلى المساعي الحميدة للأمم المتحدة في ليبيا.

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