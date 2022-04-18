تبون للأمم المتحدة: عليكم التحرك بسرعة لحماية الفلسطينيين ومقدساتهم

الجزائر - (د ب أ)

وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على خلفية انتهاكات واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلية على حرمة المسجد الأقصى، داعيا المجتمع الدولي للتحرك بسرعة من أجل ضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين ومقدساتهم.

وقال تبون، في نص الرسالة: "إن ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلية من اعتداءات ضد حرمة المسجد الأقصى، وعنفٍ ضد جموع المصلين العزّل، تعيد إلى الأذهان مجددا الخروقات والانزلاقات الممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وأضاف تبون "أن هذه التطورات الخطيرة، التي تأتي في سياق دولي متوتر، تزيد من حدّة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعطِّل أكثر فأكثر الوصول إلى حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية، وبالتأكيد فإن هذه الممارسات التي تعود كلّ عام في شهر رمضان المبارك، وفي يومياتٍ متكررة، تَشهد على قمع الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين الذين يفرضون بمقاومتهم وتضحياتهم كل الاحترام".

وأكد تبون، أن هذه "الأوضاع المأساوية التي لا مبرر لها تُبرز حتمية الحل السلمي والعادل، الذي يؤكد عليه المجتمع الدولي باستمرار، من خلال حرصه على ضرورة الاستجابة للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقّه في إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس".

كما أوضح الرئيس الجزائري قائلا إن "تأزم هذا الوضع يلزم المجتمع الدولي بالمسؤولية الكاملة، إذ يتحتم عليه، من خلال منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالخصوص، التعجيل بالتحرك من أجل ضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين ومقدساتهم بموجب القانون الدولي، داعيا في نفس الوقت إلى تحذير الاحتلال من عواقب اتخاذ أي إجراء من شأنه تأجيج التوترات واستمرار دوامة العنف".

واختتم الرئيس الجزائري قائلا "إنه أمام هذه التجاوزات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، فإنه يتعين على الأمم المتحدة التجاوب بقوة مع المطالبة بالحق في الحياة وتحقيق العدالة، وتشجيع مجلس الأمن على التكفل فورا بهذه الأوضاع التي تدعو إلى القلق، بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تتطلبها".

ويشهد الحرم القدسي الشريف منذ بداية شهر رمضان مواجهات يومية بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية مع تزامن الأعياد اليهودية خاصة عيد "الفصح العبري" مع شهر رمضان لدى المسلمين.

ويوم الجمعة الماضي، أصيب أكثر من 150 فلسطينيا واعتقل 400 آخرين خلال اقتحام قوات إسرائيلية المسجد الأقصى المبارك، فيما أصيب ثلاثة من أفراد الشرطة الإسرائيلية.