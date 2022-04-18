الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط عملية إرهابية وإعتقال 3 من داعش

موسكو - (أ ش أ):

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط عملية إرهابية في جمهورية قراتشاي تشيركيسيا جنوبي روسيا واعتقال ثلاثة من أنصار تنظيم "داعش" الإرهابي كانوا يعدون لهجوم على مؤسسات حكومية.

وقال الجهاز في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الإثنين - إنه تم ضبط مكونات لصنع متفجرات بدائية الصنع ومخطط يهدف إلى تحقيق تطلعات إرهابية ووسائل اتصال بمحتوى إرهابي، بالإضافة إلى مراسلات مع مسلحي تنظيم "داعش" حول الجريمة المخطط لها.

وأشار البيان الى أنه تم رفع دعوى جنائية ضد الموقوفين لمشاركتهم في التحضير لعمل إرهابي والمشاركة في أنشطة منظمة إرهابية .