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نائبة رئيس الوزراء الأوكراني تدعو لإقامة ممر إجلاء في ماريوبول

07:13 م الإثنين 18 أبريل 2022
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني تدعو لإقامة ممر إجلاء في ماريوبول

أوكرانيا

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كييف - (د ب أ)

جددت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك دعواتها لقيادة الجيش الروسي بتوفير ممر إجلاء للمدنيين العالقين في ماريوبول المحاصرة.

وكتبت فيريشوك بالروسية على قناتها عبر موقع تليجرام للتواصل الاجتماعي: "نطالب بشدة بإقامة ممر إنساني من مجمع آزوف ستيل للنساء والأطفال وغيرهم من المدنيين". ونوهت إلى أن هؤلاء المسؤولين سوف يواجهون الإدانة بجرائم حرب في حال رفضوا.

وفي وقت سابق اليوم، قالت القوات الروسية إنها أوقفت إطلاق النار على مصنع الفولاذ لعدة ساعات وعرضت الاستسلام على القوات الأوكرانية المتبقية.

وبحسب قائد شرطة ماريوبول ميشايلو فيرشينين، لايزال "عدد كبير من المدنيين" موجودين في مخابئ المصنع، "ولا يصدقون الروس".

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