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رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يصل إلى الجزائر على رأس وفد وزاري وأمني

07:08 م الإثنين 18 أبريل 2022
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يصل إلى الجزائر على رأس وفد وزاري وأمني

عبدالحميد الدبيبة

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الجزائر - (أ ش أ):

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة اليوم الاثنين إلى الجزائر في زيارة رسمية.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبدالرحمن، ووزير الداخلية الجزائري كمال بلجود.

ويرافق رئيس حكومة الوحدة الليبية عدد من الوزراء ورئيس الأركان العامة ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس جهاز الأمن الداخلي بليبيا.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التشاور في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تطوير علاقات التعاون بين البلدين، وفق ما أورده المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

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