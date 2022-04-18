الخارجية الأردنية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان

عمان - (د ب أ)

استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمّان، ظهر اليوم الإثنين إلى مقر الوزارة، وذلك لنقل رسالة احتجاج حول كافة الانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية والاستفزازية في المسجد الأقصى المُبارك (الحرم القُدسيّ الشريف)، والتأكيد على ضرورة احترام حقوق المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية ودون قيود.

وذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول بأنه قد تمّ تسليم القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية رسالة احتجاج لنقلها على الفور لحكومته تتضمن المُطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات والمحاولات الإسرائيلية المُستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المُبارك (الحرم القُدسيّ الشريف) وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، واللّذان يُمثلان تصعيداً خطيراً وخرقاً مُداناً ومرفوضاً استناداً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وقد طالب مجلس النواب الأردني في وقت سابق اليوم، بطرد السفير الإسرائيلي في عمان احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس الشريف.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المجلس وافق على رفع مذكرة نيابية موقعة من 87 نائبا إلى الحكومة، تتضمن المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي لدى المملكة.

ويشهد الحرم القدسي الشريف منذ بداية شهر رمضان مواجهات بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية مع تزامن الأعياد اليهودية خاصة عيد "الفصح العبري" مع شهر رمضان لدى المسلمين.