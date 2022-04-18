المبعوث الأممي لليمن يصل إلى عدن لإجراء مباحثات مع الحكومة

عدن - (د ب أ):

وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، اليوم الإثنين، إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، لعقد مباحثات مع الحكومة المعترف بها دوليا.

وقال مصدر يمني حكومي ، فضل عدم ذكر اسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ)، إن "جروندبرج وصل من أجل عقد مباحثات مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك ومسؤولين آخرين حول تطورات أزمة البلاد" ، دون تفاصيل أخرى.

ومن المرجح أن يتناول المبعوث الأممي في لقاءاته سبل تثبيت الهدنة في البلاد، وبحث كيفية خلق مسارات تؤدي إلى تحقيق سلام دائم في البلاد.

ومطلع أبريل الجاري، أعلنت الأمم المتحدة عن هدنة إنسانية في اليمن لمدة شهرين، وسط اتهامات متبادلة بين القوات الحكومية والحوثيين بخصوص خرقها.