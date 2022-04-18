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فيتنام تحتجز جنرالات سابقين من خفر السواحل

03:23 م الإثنين 18 أبريل 2022
فيتنام تحتجز جنرالات سابقين من خفر السواحل

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هانوي - (د ب أ):

ذكرت صحيفة "في إن إكسبريس" الفيتنامية في تقرير نقلا عن وكالة التحقيق الجنائي بوزارة الدفاع الفيتنامية أنه جرى احتجاز جنرالات سابقين بخفر السواحل –بينهم قائد خفر السواحل السابق ليفتنانت جنرال نجوين فان سون- بسبب الاختلاس.

وأفاد التقرير بأن أمانة اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي الفيتنامي أعفت سون وثلاثة جنرالات من مناصبهم في وقت سابق، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى أنه لم يتسن الوصول على الفور إلى مسؤولي خفر السواحل واحد ممثلي سون للتعقيب.

وتحقق الوكالة أيضا في 14 من مسؤولي خفر السواحل بناء على مزاعم بتلقي رشى في انتاج الجازولين المزيف.

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